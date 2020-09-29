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Зрители ТВЦ собирают деньги на лечение годовалой Ани

11:54
  • вторник
  • 29 сентября 2020

Девочке нужна операция на тазобедренных суставах

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение годовалой Ани Симоновой из Воскресенска. У девочки врожденный вывих правого тазобедренного сустава и подвывих левого. Из-за чего в будущем Ане грозит инвалидность и множество проблем со здоровьем. Полгода девочка провела в различных ортопедических приспособлениях, которые должны были исправить особенность. Но ничего не помогло. Единственный выход – операция. Принять Аню на лечение готовы в немецкой клинике Хелиос. За операцию необходимо заплатить 4957222  рубля. Для семьи Ани - это абсолютно астрономическая сумма. Но все вместе мы можем помочь.

Этот маленький пешеход неутомим и бесстрашен. На обзорную экскурсию по квартире она не идет, а почти бежит. Для родителей Анечки эти мгновения бесценны. Взрослые понимают - через некоторое время мир их дочки будет снова ограничен детской кроваткой.

"Вот сейчас мы идем с ней за ручку, она идет со мной ножками, а скоро нам предстоит вот это вот оперативное вмешательство", - говорит мама Ани Светлана Симонова.

У Ани - врожденный вывих правого бедра и подвывих левого.  Чтобы исправить патологию, нужно перенести операцию. Диагноз Ане поставили в 1,5 месяца: тазобедренный сустав, который визуально напоминает обыкновенный шарнир, не сформировался полностью.

"Головка бедренной кости находится вне впадины. У нас все осложняется тем, что врожденный вывих - это отсутствие части вертлужной впадины, которая изначально у ребеночка хрящевая, а потом должна костенеть", - говорит папа Ани Антон Симонов.

Если проблему не решить сразу, это грозит инвалидностью. Родители начали активно бороться за здоровье дочки. Стремена, шины, перины - с помощью ортопедических приспособлений лучшие врачи пытались вылечить Аню. Ребенок, которому по возрасту полагалось ползать и изучать мир, 6 месяцев был обездвижен и круглосуточно находился в неестественной позе.

"Она засыпала только на груди. Ей,  наверное, было приятно, когда она чувствовала биение сердце", - говорит мама Ани.

"Мы надеялись, что поможет. В итоге, оказалось, что это не тот способ", - объясняет папа Ани.

Консервативное лечение не помогло. Вывих оказался не вправляемым, теперь помочь может только операция. В России предлагают остеотомию по Солтеру. Как в латы Аню буквально "закуют" на целый год. Ребенку будет запрещено не то, что ходить, а даже ползать и садиться. Все это девочке может серьёзно навредить – у нее малый вес и очень слабые мышцы ног. После таких испытаний она просто может не встать.

В немецкой клинике "Хелиос" вывих тазобедренных суставов лечат иначе. Благодаря новейшим технологиям из биоматериала создают недостающую часть сустава и закрепляют ее спицами. Всего 2 месяца в гипсе. Разрешено движение: ходьба и ползание. Но для родителей Ани этот спасительный метод лечения пока недоступен. 

"Чем технологии новее, тем дороже. Ценник нам объявили  50 тысяч евро.  На пересчёт в наши деньги это почти 5 миллионов", - говорит Антон Симонов.

За год, что ездили по врачам, залезли в долги. А сейчас так важно не упустить драгоценное время. Этот неутомимый пешеход, кажется, готов обойти весь земной шар. Но пока своих сил у Ани хватает только на, чтобы всем добрым людям просто улыбнуться. 

Анастасия Мартынова, Николай Карбанов, "ТВ Центр".

Чтобы собрать нужную сумму - 4 957222 рубля - нужна ваша помощь. Сделать это очень просто – достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами. Она будет списана со счёта. Можно также воспользоваться кредитной картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Ани Симоновой, программа 1084

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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Аня Симонова
Аня Симонова
Аня Симонова
Аня Симонова
Аня Симонова
Аня Симонова
Аня Симонова
Аня Симонова
Аня Симонова
Аня Симонова
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