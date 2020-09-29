Собянин: Длинные школьные каникулы помогут снизить заболеваемость

Каникулы продлятся две недели

Каникулы во всех столичных школах начнутся в следующий понедельник, 5 октября, и продлятся не одну неделю, как обычно, а две. Указ об этом подписал мэр Москвы Сергей Собянин, передает "ТВ Центр".

На своём сайте глава города пояснил, что такое решение принято по рекомендации санитарных врачей, из-за осеннего подъема простудных заболеваний и роста случаев ковида. Дистанционных занятий эти две недели тоже не будет. Но школьники по желанию смогут самостоятельно повторять пройденный и изучать новый материал с помощью Московской электронной школы.

Сергей Собянин также обратился к родителям с просьбой в эти дни не пускать детей в торговые и развлекательные центры, а объяснить им, что лучше выйти погулять во двор или парк. Что же касается детских садов, то они продолжат работать по обычному графику.

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