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Москвичка скинула с балкона мошеннику полмиллиона рублей

15:08
  • вторник
  • 29 сентября 2020

Часть денег женщине вернули

79-летняя москвичка стала жертвой аферистов - она отдала неизвестному полмиллиона рублей. Причем скинула деньги прямо с балкона.

На кадрах, снятых камерой наблюдения, видно, как злоумышленник подбирает пакет с деньгами. Незадолго до этого пенсионерке позвонил по телефону некий мужчина. Представившись полицейским, он предупредил, что в районе орудуют мошенники и обо всех подозрительных случаях нужно обязательно сообщать ему.

"Позже гражданке позвонил другой неизвестный и стал интересоваться её банковскими счетами. Испугавшись, пожилая женщина связалась с ранее звонившим ей мужчиной. Он посоветовал выполнить все условия злоумышленника, чтобы задержать его в момент передачи денежных средств. Спустя некоторое время женщина поняла, что её обманули и обратилась в полицию", - рассказал начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин.

Полицейским удалось задержать одного из злоумышленников. У него изъята часть похищенной суммы. Его сообщника сейчас разыскивают, передает "ТВ Центр".

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