Выплаты врачам за работу с COVID-пациентами продлят до 1 января

Решение приняли в среду на совещании президента с членами правительства

Выплаты врачам, санитарам, сотрудникам клиник, работающим с больными коронавирусом, будут продлены до 1 января. Решение было принято в среду на совещании президента с членами правительства.

Владимир Путин напомнил, что 1 октября истекает срок действия ежемесячных выплат - по 80 тысяч рублей врачам, 50 и 25 тысяч среднему и младшему персоналу. Но ситуация с коронавирусом вновь осложняется, и материальная поддержка медиков будет сохранена.

В октябре деньги выплатят по прежней схеме, а далее порядок скорректируют с учётом пожеланий самих медработников. Они предлагают при расчёте выплат учитывать время, фактически отработанное в условиях повышенного риска. Говоря о ситуации с распространением коронавируса, заместитель главы правительства Татьяна Голикова сообщила, что показатели суточного прироста числа инфицированных выросли в сентябре на 70%. При этом значительное большинство заболевших подтвердили, что не соблюдали масочный режим и другие правила безопасности. На совещании было вновь подчёркнуто: избежать введения жёстких ограничений можно лишь при всеобщем строгом соблюдении личных мер предосторожности.

"Конечно, маски, социальная дистанция и тому подобное, тем более изоляция, определённые известные ограничения по местам учёбы, работы - безусловно, это всё людям надоело. И я их прекрасно понимаю. Но как ни странно, до сих пор люди не всегда чувствуют, понимают, а поэтому не всегда верят в то, что мы столкнулись, весь мир столкнулся, и мы в России тоже - с очень опасным противником. Инфекции вообще, инфекционные заболевания, и COVID-19 не в последнюю очередь, являются таким тихим, незаметным, но очень опасным противником, опасным врагом. Повторяю, люди часто этого не чувствуют. Но мы с вами это знаем. Поэтому наша с вами святая обязанность - профессионального сообщества, руководителей всех уровней власти и управления, - очень аккуратно, тактично, но терпеливо и настойчиво объяснять людям реалии складывающейся обстановки и предлагать не обременительные, но абсолютно необходимые меры и средства защиты", - сообщил Путин.

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