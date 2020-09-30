Операция России в Сирии: как база "Хмеймим" сыграла ключевую роль

Операция ВКС началась ровно 5 лет назад

Террористическая организация "Исламское государство", запрещенная в нашей стране, полностью разгромлена в Сирии в результате российской операции. Об этом спустя пять лет после ее начала говорит министр обороны Сергей Шойгу в своей статье, опубликованной в газете "Красная Звезда". Значительную роль в борьбу с терроризмом внесла и наша авиагруппировка, развернутая на базе "Хмеймим".

Считанные секунды и один из лучших в мире истребителей - российский Су-35 взмывает в сирийское небо. На авиабазе "Хмеймим" проходят учебно-тренировочные полеты. В сентябре 2020 года многое изменилось по сравнению с теми днями, когда Россия только начинала военную операцию против боевиков исламистских группировок в Сирии.

"Сейчас полеты не такие интенсивные. Сейчас гораздо проще летать, больше отдыха. Весь лётный состав, который здесь выполнял задачи, получил боевую тренировку, научился летать, выполнять в реальных условиях боевые задачи, нежели то, что мы тренируемся дома на тактических полигонах. Здесь совсем все по-другому было", - говорит летчик Иван.

Свой первый полет в Сирии Иван выполнил в 2016 году - через несколько месяцев после того, как на небольшом гражданском аэродроме города Латакия была создана российская авиабаза, которой предстояло стать решающим фактором в борьбе с международным терроризмом на Ближнем Востоке.

"Здесь были непролазные заросли. Здесь была заасфальтированная площадка, где мы начали разворачивать батальон продовольственный и пункт питания. Небо и земля. Сейчас это цветущий сад. Абсолютно все условия для нормальной жизнедеятельности военнослужащих сейчас созданы. Это огромный опыт для тыла здесь приобретён", - сообщил замначальника штаба службы МТО Игорь Царёв.

За пять лет самолеты российских ВКС выполнили около 38 тысяч боевых вылетов с авиабазы "Хмеймим" и уничтожили более 133 тысяч объектов боевиков. После завершения активной фазы операции большая часть самолетов и вертолетов была возвращена в места постоянной дислокации в России. В Сирии осталась группировка, необходимая для поддержания стабильности в регионе.

Все самолеты на авиабазе "Хмеймим" теперь размещаются в специальных укрытиях. Здесь есть все необходимое для максимально быстрого обслуживания и подготовки боевых машин к вылету. И немаловажный момент: техникам на 40-градусной жаре работать в тени укрытий намного комфортнее.

Инженер авиационного полка Вадим Попов признается: отличная физическая форма просто необходима, ведь ежедневно только приседать приходиться более сотни раз, не говоря уже о пройденных километрах во время осмотра боевых машин.

Направившая в Сирию свои войска на год раньше западная коалиция во главе с США сегодня признает: действия России оказались намного эффективнее, хотя и более скромными силами. Выдержки секретного доклада НАТО об этом все-таки просочились в СМИ. И касаются они не только работы российской авиации. В частности авиабаза "Хмеймим" создавалась в те дни, когда линия фронта между правительственными войсками Сирии и террористами проходила буквально в нескольких километрах. Для защиты базы потребовалось создание мощной системы ПВО. И она была создана в самое короткое время. Сегодня "Панцири", "Торы" и комплекс С-400 "Триумф" надежно закрывают небо не только над "Хмеймимом", но и над всей Сирией.

"Мы обладаем зенитно-ракетными системами, которым сейчас равных нет в мире. Которые способны отразить воздушные удары средств нападения любого противника. Начиная от малоразмерных беспилотных летательных аппаратов и кончая скоростными высокоманевренными воздушными целями", - сообщил командир зенитно-ракетного полка.

Благодаря помощи России, в Сирии удалось остановить масштабное наступление международного терроризма и предотвратить развал страны. Были созданы зоны деэскалации, при поддержке Центра по примирению враждующих сторон началось возвращение граждан к мирной жизни. Но и пять лет спустя авиабаза Хмеймим - в постоянной боевой готовности. Так называемая авиагруппа "Заслон" на истребителях Су-35 в любую минуту готова к вылету. Ведь сегодня вдали от дома наши военные защищают границы России.

Алексей Платонов, Владимир Черных. "ТВ Центр", Сирия.

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