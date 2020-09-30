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Армения заявила об ударах турецкой авиации в Нагорном Карабахе

11:43
  • среда
  • 30 сентября 2020

Ереван перехватил переговоры на турецком языке

Армения рассматривает возможность признать независимость Нагорного Карабаха. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян. Не исключен и военно-политический союз между сторонами. Тем временем, в поддержку Азербайджана высказалась Турция, и тут же нарвалась на критику со стороны ЕС. Призывы сесть за стол переговоров остаются без внимания.

Вывели из строя зенитно-ракетный комплекс С-300, уничтожили два полка противника. Это далеко не полный список действий армии Азербайджана. В Баку регулярно отчитываются об оперативной обстановке. 

"Министерство обороны Азербайджана заявляет о разгроме позиций армянской армии. В результате артиллерийских ударов уничтожены позиции двух батальонов и двух мотострелковых полков. Противник, понесший большие потери, испытывает трудности с поиском техники для организации эвакуации погибших и раненых", - сообщил пресс-секретарь министерства обороны Азербайджана Анар Эйвазов.

В Ереване заявляют о перехвате разговора турецких летчиков, а также об уничтожении двух беспилотников противника. Видеоматериалы прилагаются. Под огнем почти вся территория Нагорного Карабаха, включая административный центр - Степанакерт. В Азербайджане зафиксированы обстрелы города Физули, в Армении - Вардениса. На земле война выглядит не так, как в министерских отчетах.

Сегодня Никол Пашинян заявил, что Ереван может задействовать потенциал российской военной базы, развернутой в Армении. Для этого, по его словам, есть юридический фундамент. Российский контингент, отметил премьер-министр, является неотъемлемой частью системы безопасности республики. Однако с Москвой этот вопрос ещё не обсуждался. В Кремле военного решения проблемы не видят и не раз призывали стороны сесть за стол переговоров. В связи со сложившейся ситуацией власти Армении рассматривают и возможность признания независимости Нагорного Карабаха. Однако пока этого не произошло, Ереван будет отстаивать свои интересы в регионе. О диалоге, отметил Пашинян, говорить пока не приходится.

"Во время интенсивных военных действий не очень уместно говорить о саммите Армения-Азербайджан-Россия. Для  переговоров нужна соответствующая атмосфера и условия. У нас есть цель установить длительный мир и стабильность в регионе. Мы не  хотим, чтобы, например, через два-три года эта ситуация повторялась. Но Армения никогда не будет действовать в ущерб своим национальным интересам и интересам Нагорного Карабаха", - заявил Пашинян.

Обеспокоенность в связи с расширением конфликта в Нагорном Карабахе выразили в Совете безопасности ООН. Обсуждение вопроса прошло в режиме закрытых консультаций.

"Члены Совета безопасности строжайшим образом осудили применение силы и выразили сожаление в связи с гибелью людей. Совбез ООН призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить огонь и приступить к предметным переговорам без предварительных условий, а также выразил полную поддержку центральной роли сопредседателей Минской группы ОБСЕ", - заявил председатель Совета безопасности ООН Абду Абарри.

Война в Нагорном Карабахе станет одной из главных тем на саммите ЕС. Ранее ряд европейских лидеров призвали к скорейшему прекращению огня.

"ТВ Центр".

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