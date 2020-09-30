В московских магазинах и фитнес-клубах прошли "масочные рейды"

За отсутствие средств защиты им грозят штрафы

Где маска? Это только один из вопросов, который задают инспекторы Роспотребназдора при рейдах по московским магазинам и фитнес-центрам. Их интересуют все меры по соблюдению санитарного режима, причем и сотрудниками, и посетителями. Нарушителям грозят внушительные штрафы, а некоторым заведениям и вовсе закрытие.

Сотрудники Роспотребнадзора и Объединенной административно-технической инспекции Москвы пришли с проверкой в один из фитнес-клубов на западе столицы. На входе объявление, где спортивное учреждение обещает соблюдение всех санитарных правил. Но даже у встречающих инспекторов девушек маски находятся на подбородке. И это только первое в целом списке нарушений.

"Был выявлен ряд нарушений в части проведения противоэпидемических мероприятий. Такие как несоблюдение масочного режима, отсутствие обеззараживателей воздуха в части помещений. По результатам данных нарушений будет решен вопрос о возбуждении административных дел", - сообщила замначальника отдела надзора за объектами коммунально-бытового назначения и средой обитания человека управления Роспотребнадзора по г. Москве Татьяна Косычева.

Клуб сегодня не закрыли, пока ограничились штрафами, но если при повторной проверке нарушения обнаружатся опять, клиентам придется искать другое место для занятий спортом.

Главное оружие в борьбе с увеличивающимся количеством заражений - неукоснительное соблюдение всех противоэпидемических мер. И это касается не только общественного транспорта, а всех мест скопления людей: ресторанов, театров, выставочных залов, и конечно, фитнес-центров. Ведь там при активных занятиях риск подхватить инфекцию может увеличиться.

"Сегодня спорт вернулся в нашу жизнь, и я думаю, каждый из нас заинтересован в том, чтобы сохранить нашу возможность и не дать инфекция распространиться и, конечно, не ограничивать, не вводить в Москве ограничительные меры, которые были, как вы помните, и весной, и летом", - говорит руководитель департамента спорта Москвы Алексей Кондаранцев.

Идут тотальные проверки и продовольственных магазинов.

"На сегодняшний день 62 магазина торговли уже закрыто. Я имею ввиду продовольственной торговли , плюс к ним добавляется несколько магазинов по продаже детских товаров, порядка 7 магазинов непродовольственной торговли, ну и несколько парикмахерских и салонов красоты", - рассказал руководитель Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

Приостановка деятельности – это самая жесткая мера, к которой прибегают власти. Но и за незначительные нарушения правил работы сотрудникам предприятий грозит штраф до 100 тысяч, юридическим лицам – до полумиллиона рублей.

На очереди - рейды по предприятиям бытового обслуживания, парикмахерским, химчисткам. Также продолжатся проверки продовольственных и непродовольственных магазинов, театров и Домов культуры.

Иван Колесников, Александр Карюк, Дмитрий Лукиных. "ТВ Центр".

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