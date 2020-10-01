В России нашли иностранные утюги с прослушкой

Как это работает - неизвестно

Вам не с кем поговорить? Вам кажется, вас никто не слышит? Поговорите со своим утюгом. В Россию забросили обычные с виду бытовые приборы, но в каждом спрятано прослушивающее устройство. Это не детективный сериал. Новостью поделился директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Василий Шпак. Соответственно, чтобы с этого микрофона что-то куда-то "кидать", поясняет Шпак, нужен какой-то способ. Не совсем понятно, потому вдвойне тревожно. Пользователи в соцсетях напуганы.

Утюги, понятно, иностранного производства, но тайну - откуда прибыли, где и почем продаются - Шпак не раскрыл. А то побегут покупать. И для кого утюги, тоже не совсем понятно. То ли для действующих шпионов спецтехнику забросили, то ли некие спецслужбы хотят узнать все тайны нашего рядового потребителя. Вот так купил утюг, не подумав, и проболтался.

А нас давно предупреждали: не болтай! Болтун находка для шпиона.

Но зачем неизвестным злодеям на наш рынок такие устрашающие технологии, когда вокруг каждого столько электронных гаджетов, которые нас видят, слышат и даже осязают.

В любом случае, если покупаете утюг, будьте крайне осторожны. Поговорите с ним. И если вербовка не случилась, можете покупать. Это он только на вид утюг. А в действительности все не так как на самом деле.

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