В России стартовал осенний призыв в армию

Служить отправятся 128 тысяч человек

В России начался осенний призыв в Вооруженные силы. Соответствующий указ подписал Владимир Путин, передает "ТВ Центр".

До конца этого года планируется призвать на военную службу 128 тысяч человек. Новобранцы будут направляться из всех 85 субъектов страны. Продолжится комплектование научных, научно-производственных и спортивных рот.

Это уже вторая кампания, которая проходит в условиях пандемии. Накопленный опыт позволяет не допустить распространения коронавируса. Во всех комиссариатах созданы необходимые запасы индивидуальных средств защиты, медикаментов и оборудования. Призывников, как и весной, будут направлять в войска с учетом строгого соблюдения всех санитарных норм.

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