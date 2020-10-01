Операция России в Сирии: как охраняют базу в Тартусе

Это один из самых защищенных портов в регионе

На российском пункте базирования "Тартус" в Сирии морской спецназ провел очередные учения. Главная задача - предотвратить проникновение подводных групп диверсантов. Сегодня "Тартус" - один из самых защищенных портов на Ближнем Востоке. Его прикрывают противокорабельные и противовоздушные системы обороны.

Буквально с места катер "Раптор" набирает крейсерские 20 узлов. А его максимальная скорость - до 48 узлов или почти 90 километров в час. Даже держаться на ногах на таком ходу непросто. Но гранатометчики ничего словно не замечают. Для них стрельба и в шторм - не проблема, ведь каждое действие отработано до автоматизма.

Тренировки проходят практически ежедневно. Кроме того, по специальному графику проводятся боевые стрельбы, чтобы противник знал: российский пункт базирования "Тартус" надежно защищен с моря.

Прежде чем начинается обследование акватории пункта базирования "Тартус", пловцами противодиверсионной группы, производится профилактическое гранатометание. Гранаты взрываются на небольшой глубине и не оставляют никаких шансов тем, кто попытался заплыть в акваторию пункта базирования.

Главная задача - предотвратить проникновение подводных групп диверсантов. Легенда тренировки только на первый взгляд кажется чисто теоретической. На самом деле попытки проникнуть в "Тартус" были, но все закончились неудачей для злоумышленников.

Противодиверсионная группа водолазов знает в акватории "Тартуса" каждый камень. Вода здесь прозрачная и скрыться нарушителю практически невозможно. Значение порта и пункта базирования "Тартус" сегодня сложно переоценить. Для Сирии - это морские ворота, для России - единственная база военно-морского флота за рубежом. Свой нынешний статус получила с началом военной операции в 2015 году, по сути, вернув то, что было утрачено с распадом Советского Союза. Наши военные корабли швартовались в "Тартусе" с начала 70 годов, когда в соответствии с договоренностями двух стран тут находился пункт материально-технического обеспечения ВМФ СССР. Теперь наши корабли вернулись в Средиземное море.

Сегодня у причала одновременно корабли "Вице-адмирал Кулаков" и "Адмирал Макаров". В Сирийских водах встретились, по сути, ветеран флота и новейший российский фрегат, вооруженный, в том числе, крылатыми ракетами "Калибр".

"Корабль имеет очень хорошие мореходные качества. По скорости, по маневренности очень удачно спроектирован. Были шторма 4,5 баллов. Ходили. Корабль выдержал с честью", - говорит командир фрегата "Адмирал Макаров" Сергей Романенко.

Сегодня пункт базирования "Тартус" - это не только морская составляющая. Здесь проходят службу также солдаты и офицеры инженерных войск, ПВО, тыла, военной полиции. И вся эта машина действует слаженно и с одной целью: бороться с террористами в Сирии и защищать рубежи России.

"Уникальность пункта базирования состоит в том, что здесь разные составляющие родовые и видовые Вооруженных сил. Здесь есть составляющая морская и сухопутная составляющая. Для того, чтобы попасть сюда, люди проходят много тестовых мероприятий. Совместимость, коммуникабельность. Здесь случайных людей нет", - говорит начальник пункта базирования "Тартус" Михаил Титов.

На фрегате "Алмирал Макаров" очередная тревога. Спустя полчаса корабль уже выходит в море. Это учения, но каждый - от командира до матроса - постоянно готов выполнить боевой приказ.

Алексей Платонов, Владимир Черных. "ТВ Центр", Тартус, Сирия.

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