Акула-зебра впервые дала потомство в России

Сенсация произошла в Приморье

Большое событие в Приморском океанариуме. Впервые в России на свет появился малёк акулы-зебры. И это учёные называют сенсацией.

Акуленок по кличке Альфа - настоящая сенсация ученых Приморского океанариума. В мире есть примеры рождения в неволе акулы-зебры, но эта первая с российским гражданством. Почти полгода биологи инкубировали яйцо. И две недели назад малек родился. Вес маленькой самки акулы 100 граммов, рост - 27 сантиметров.

У детеныша, с характерным окрасом зебры, трехразовое питание. В рационе: креветка, гребешок, кальмар. Правда, дозы микроскопические - всего два грамма за один прием. Выживаемость у этого вида невысокая, из 10 мальков до года вырастает только один. Поэтому Альфа сейчас под особым присмотром.

Родители Альфы значительно отличаются и размерами, и внешним видом. Взрослые акулы в длину достигают уже двух с половиной метров. Полосы у них на теле постепенно превратились в пятна. Самка и самец в океанариуме живут два года. Их приобретали не только для красоты экспозиции, но и с целью размножения. Правда, участвовал ли при зачатии самец, ученым ещё предстоит выяснить.

"Для акул данного вида характерен партеногенез. То есть, самка может приносить потомство без участия самца. Поэтому точно сказать, это непорочное зачатие или нет, мы не можем, это может определить только генетическая экспертиза", - говорит начальник отдела океанариума Михаил Стрельцов.

Нерест начался еще зимой и продлился три месяца. За это время акула отложила 56 яиц. Каждое ученые маркировали и инкубировали. Но зародыши появились только в двух. За ними вели круглосуточное наблюдение, на ранних стадиях даже проводили ультразвуковое исследование.

Во время беременности самку не пересаживали в отдельный аквариум, кроме того, ее решили не отправлять в декрет, и акула участвовала во всех шоу. Сделали это специально, чтобы рыба не теряла физическую форму. И одно яйцо хищница отложила прямо во время выступления.

Ареал акулы-зебры — теплые воды Индийского и Тихого океанов. В азиатских странах их активно добывают для пропитания. Этот вид достаточно миролюбив, в океанариумах они легко уживаются с самыми разными рыбами. Малька Альфу переведут в большой аквариум только когда акула достигнет половозрелого возраста. А это не меньше чем через два года.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев. Дальневосточное бюро "ТВ Центра", Владивосток.

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