Большинство россиян одобрили многодневный формат выборов

Прежде всего граждане довольны из-за возможности выбора удобного времени

Большинство граждан, принимавших участие в прошедших в России 13 сентября выборах различного уровня, поддержали формат многодневного голосования. Это показал опрос, проведённый Всероссийским центром изучения общественного мнения. Его итоги обсудили в четверг участники круглого стола "Безопасные выборы", передает "ТВ Центр".

Традиционный единый день голосования на этот раз фактически оказался трёхдневным. Граждане могли прийти, как обычно, на участок в день выборов, или отдать свой голос заблаговременно. На вопрос "Как Вы относитесь к такой возможности?" ответ "скорее положительно" дали 74% опрошенных. Отрицательных ответов было в 5 раз меньше.

Перспективу организовать подобное многодневное голосование на выборах, которые пройдут в следующем году, положительно оценил 71%. Из ответов на другие вопросы следовало, что многодневный формат граждане одобряют - прежде всего из-за возможности выбора удобного времени. Значительная часть опрошенных отметила также большую санитарную безопасность и отсутствие очередей на участках.

"То, что касается новшеств, они прежде всего направлены на обеспечение удобства и безопасности для избирателей, то есть такие избирательно-ориентированные. Я, пожалуй, приведу очень яркую цитату. Как сказал мне респондент: "Наконец спор - картошка или избирательная урна - для меня решён". На мой взгляд, очень показательная цитата, потому что люди на самом деле хотят голосовать, хотят принимать участие и считают это очень важной процедурой. Но один день голосования иногда шёл вот даже в такие конфликты", - заявил директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский.

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