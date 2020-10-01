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В Саратовской области спасли постояльцев частного дома престарелых

22:55
  • четверг
  • 01 октября 2020

Работники заведения попросту не ухаживали за стариками

В Саратовской области по решению суда закрыли частный дом престарелых. Причина -  антисанитария  и  ненадлежащий уход за постояльцами. Часть из них содержались в подвале здания. У половины пожилых людей, проживавших в этом пансионате, обнаружили чесотку. И за такую "заботу"  бизнесмены брали в сутки более тысячи рублей.

Домашняя атмосфера, диетическое питание и медицинский уход. Согласно распорядку дня из рекламного буклета, у постояльцев этого пансионата для пожилых людей ежедневные прогулки, развивающие игры, а по вечерам даже хоровое пение.

Сравнить обещания и реальность пришли сотрудники Прокуратуры, Роспотребнадзора, судебные приставы. Потому что, согласно постановлению суда, деятельность заведения приостановлена на месяц. Один из клиентов забрал отсюда своего отца, которого оставлял на лето. И потом очень долго лечил того от чесотки.

"Картина ужасная на самом деле. Нарушение санитарных норм. Бабушки и дедушки лежат без присмотра. За ними ухода никакого нет. Это видно", - сообщил начальник отделения судебных приставов Волжского района города Саратов Карен Петросян.

Пришлось перелезать через забор и изнутри открывать ворота. Двое мужчин - единственный обслуживающий персонал.

Тараканы, мухи. Грязная кухня. Продукты, от которых пахнет гнилью. На окнах - решётки, а на дверях - шпингалеты. Ни врачей, ни сиделок, ни поваров.

- Как вы зовете человека, если вам нужна помощь?

- Ну, если мы закрыты, мы стучим в дверь, и они приходят.

"Пожилым людям не оказывалась медицинская помощь ввиду отсутствия медицинского работника. Следователями СК проведен осмотр пансионата. На момент проведения следственного действия в нём находился 21 постоялец", - сказала старший помощник главы СУ СК России по Саратовской области Надежда Волошина.

Здесь выявлено пятнадцать случаев чесотки. Работой пансионата заинтересовались уже следственные органы. Измождённые старики максимум что могут - еле-еле чесаться и стонать. То ли от боли, то ли от безысходности.

Кого-то в это заведение привезли родственники, наверное, поверив рекламным буклетам. Есть те, кто пришёл сам - одинокие старики, которым тяжело было ухаживать за собой. Они отдавали всю пенсию и если не хватало - сбережения. Имена хозяев пансионата известны - их найдут. Постояльцев временно определят в государственные учреждения.

Дмитрий Гусев. "ТВ Центр".

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Служба судебных приставов
Служба судебных приставов
Постояльцы частного дома престарелых
Постояльцы частного дома престарелых
Частный дом престарелых
Частный дом престарелых
Постояльцы частного дома престарелых
Постояльцы частного дома престарелых
Постояльцы частного дома престарелых
Постояльцы частного дома престарелых
Служба судебных приставов
Служба судебных приставов
Постояльцы частного дома престарелых
Постояльцы частного дома престарелых
Постояльцы частного дома престарелых
Постояльцы частного дома престарелых
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