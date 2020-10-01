В Саратовской области спасли постояльцев частного дома престарелых

Работники заведения попросту не ухаживали за стариками

В Саратовской области по решению суда закрыли частный дом престарелых. Причина - антисанитария и ненадлежащий уход за постояльцами. Часть из них содержались в подвале здания. У половины пожилых людей, проживавших в этом пансионате, обнаружили чесотку. И за такую "заботу" бизнесмены брали в сутки более тысячи рублей.

Домашняя атмосфера, диетическое питание и медицинский уход. Согласно распорядку дня из рекламного буклета, у постояльцев этого пансионата для пожилых людей ежедневные прогулки, развивающие игры, а по вечерам даже хоровое пение.

Сравнить обещания и реальность пришли сотрудники Прокуратуры, Роспотребнадзора, судебные приставы. Потому что, согласно постановлению суда, деятельность заведения приостановлена на месяц. Один из клиентов забрал отсюда своего отца, которого оставлял на лето. И потом очень долго лечил того от чесотки.

"Картина ужасная на самом деле. Нарушение санитарных норм. Бабушки и дедушки лежат без присмотра. За ними ухода никакого нет. Это видно", - сообщил начальник отделения судебных приставов Волжского района города Саратов Карен Петросян.

Пришлось перелезать через забор и изнутри открывать ворота. Двое мужчин - единственный обслуживающий персонал.

Тараканы, мухи. Грязная кухня. Продукты, от которых пахнет гнилью. На окнах - решётки, а на дверях - шпингалеты. Ни врачей, ни сиделок, ни поваров.

- Как вы зовете человека, если вам нужна помощь? - Ну, если мы закрыты, мы стучим в дверь, и они приходят.

"Пожилым людям не оказывалась медицинская помощь ввиду отсутствия медицинского работника. Следователями СК проведен осмотр пансионата. На момент проведения следственного действия в нём находился 21 постоялец", - сказала старший помощник главы СУ СК России по Саратовской области Надежда Волошина.

Здесь выявлено пятнадцать случаев чесотки. Работой пансионата заинтересовались уже следственные органы. Измождённые старики максимум что могут - еле-еле чесаться и стонать. То ли от боли, то ли от безысходности.

Кого-то в это заведение привезли родственники, наверное, поверив рекламным буклетам. Есть те, кто пришёл сам - одинокие старики, которым тяжело было ухаживать за собой. Они отдавали всю пенсию и если не хватало - сбережения. Имена хозяев пансионата известны - их найдут. Постояльцев временно определят в государственные учреждения.

Дмитрий Гусев. "ТВ Центр".

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