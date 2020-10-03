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Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям Латакии

11:05
  • суббота
  • 03 октября 2020

Школьники получили новенькие рюкзаки

Военные российского Центра по примирению в Сирии провели гуманитарную акцию в провинции Латакия. Первоклассникам населённого пункта Шамия раздали рюкзаки со школьными принадлежностями, а также продовольственные наборы, сообщает "ТВ Центр".

У многих детей отцы погибли на войне, и для их семей помощь наших военных как нельзя кстати. Центр по примирению за время своей работы в Сирии провел более двух с половиной тысяч акций: населению передано свыше четырёх тысяч тонн гуманитарной помощи. Люди получили продукты, лекарства и предметы первой необходимости.

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