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Несколько смерчей над морем во Владивостоке сняли на видео

09:10
  • понедельник
  • 05 октября 2020

Для этого края смерчи - очень редкое явление

Жители  Владивостока стали очевидцами редкого для их местности природного явления — в Уссурийском заливе образовалось сразу несколько смерчей. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Завораживающие и пугающие кадры разлетелись по соцсетям. Огромная воронка прошлась мимо  кораблей, стоявших на рейде, и, не затронув их, скрылась в открытом море. Жертв и разрушений нет.

Метеорологи объясняют это резким контрастом температур. Перед этим в городе прошёл мощный ливень с грозой. Затопило несколько улиц. В некоторых районах даже выпал снег.

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