Путин поздравил российских учителей с профессиональным праздником

Президент назвал профессию учителя в высшей степени благородной
Сегодня - День учителя. С профессиональным праздником российских педагогов поздравил Владимир Путин, передает "ТВ Центр".
Как отметил президент, эта профессия - в высшей степени благородная, а добрые воспоминания о школьных годах навсегда останутся в сердце каждого. Он также выразил уверенность, что российские учителя будут бережно хранить и развивать замечательные традиции отечественного образования.
Отдельно глава государства обратился к студентам педагогических вузов. Подчеркнув, что от их мастерства, терпения, чуткости и любви к ученикам во многом зависит, с какими знаниями вступит во взрослую жизнь молодое поколение.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"