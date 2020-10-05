Путин поздравил российских учителей с профессиональным праздником

Президент назвал профессию учителя в высшей степени благородной

Сегодня - День учителя. С профессиональным праздником российских педагогов поздравил Владимир Путин, передает "ТВ Центр".

Как отметил президент, эта профессия - в высшей степени благородная, а добрые воспоминания о школьных годах навсегда останутся в сердце каждого. Он также выразил уверенность, что российские учителя будут бережно хранить и развивать замечательные традиции отечественного образования.

Отдельно глава государства обратился к студентам педагогических вузов. Подчеркнув, что от их мастерства, терпения, чуткости и любви к ученикам во многом зависит, с какими знаниями вступит во взрослую жизнь молодое поколение.

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