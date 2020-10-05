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Спасателям удалось остановить все крупные пожары под Воронежем

12:00
  • понедельник
  • 05 октября 2020

Мешает сильный ветер

В Воронежской области по-прежнему бушуют природные пожары. Распространению пламени способствует ветреная погода, но спасателям удалось взять ситуацию под контроль. Локализованы три крупных очага возгорания. В Новохопёрском районе огонь охватил почти 200 гектаров возле села Калиново. Сейчас угрозы жилым домам нет. Работы по тушению ведут не только на земле, но и с воздуха. Самолеты МЧС сбросили сотни тонн воды. Задействованы почти 600 сотрудников МЧС, передает "ТВ Центр".

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