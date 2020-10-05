В центре Владивостока установили гранитные лавки. Жители несут к ним цветы

Центральная площадь стала похожа на кладбище

Во Владивостоке разгорается скандал вокруг благоустройства города. На центральной площади установили скамейки, вазоны и урны из тёмного гранита. Потратив на оформление более 11 миллионов рублей из бюджета. Но жители остались недовольны, многим площадь стала напоминать кладбище.

Со смехом и сарказмом горожане кладут цветы и венки на гранит. А как не иронизировать, когда лавочки своим внешним видом вызывают лишь одни ассоциации.

- Да это могильный склеп какой-то

- Похожи на надгробные плиты, не хватает только портрета какого-то.

- Вообще не понимаю, какому дураку пришла идея это сделать.

Кладбищенского колорита добавили вазоны и урны. Скорбные слова на венке от горожан : "Упокоившимся с миром эстетике, красоте и вкусу". Комфортная городская среда, по мнению жителей, окончательно накрылась гранитной крышкой.

На сомнительное благоустройство из бюджета потратили 11 миллионов рублей. По словам архитекторов, на эти деньги лавочками можно было заставить всю площадь. И формы подобрать удобные, и материалы, которые не принесут вреда здоровью.

Как только траурный дизайн утек в интернет, как водится, начали искать виноватого. Выяснилось, что лавочки установили по заказу управления дорог и благоустройства администрации города. А вот пригласить в команду архитекторов и дизайнеров решили только после скандала.

"Мы сейчас создадим специальный архитектурный отдел, кроме того, будем выставлять все на обсуждение общественности", - пообещала представитель местной администрации Виктория Лебединец.

Какова дальнейшая судьба "мемориальных" скамеек , пока непонятно. Зато совершенно точно известно, что сидеть на надгробьях жители категорически отказываются. О чем каждый день тонко намекают местной власти - в любую погоду на граните появляются свежие цветы.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев. Дальневосточное бюро "ТВ Центра", Владивосток.

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