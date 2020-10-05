Собянин: уровень образования в Москве из-за коронавируса не пострадал

Мэр назвал московских учителей лучшими в стране

Новые возможности Московской электронной школы обсудили на совещании, которое провёл мэр Сергей Собянин. Участие в нём приняли столичные педагоги, передает "ТВ Центр"

Как отметил глава города, эта платформа стала особенно актуальной, когда появилась необходимость в дистанционном обучении. Сейчас система активно развивается, внедряются новые сервисы. Образовательный процесс стал намного удобнее для учеников и их родителей. Появилась возможность посещать занятия в формате видеоконференций. Обновился конструктор уроков.

Также Сергей Собянин поздравил столичных педагогов с их профессиональным праздником.

"Должен сказать, что звание московского учителя звучит гордо. С полной ответственностью скажу, что учителя Москвы - самые лучшие в России и одни из самых лучших в мире. Вы отдаете свое сердце, свое умение детям, которые приходят к вам, вверяют свою судьбу в ваши руки, родители доверяют вам самое ценное", - сказал Собянин.

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