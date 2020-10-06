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Институт развития интернета поможет реализовать 200 проектов

12:10
  • вторник
  • 06 октября 2020

Они предназначены для детей и подростков

Более 200 социально значимых онлайн-проектов подготовят в этом году при поддержке Института развития интернета. Все они предназначены для детей и подростков. Это различные приложения, аудиопрограммы, видеоролики и даже игры. Они посвящены науке и образованию.

Например, теме Великой Отечественной Войны. Около 30 проектов расскажут школьникам и студентам о перспективных профессиях, в том числе в IT-отрасли.

"Это направление очень важно, потому что молодые люди даже не представляют себе спектр профессий, который для них открыт. В рамках нашего проекта мы рассказываем о профессиях, о которых они не знали и даже не представляли, что у нас в стране возможно учиться и потом реализовывать подобные интересные направления", - говорит заместитель генерального директора Института развития интернета Светлана Сонина.

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