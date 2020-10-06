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Зрители ТВЦ собирают средства на лечение 4-летней Вики

11:56
  • вторник
  • 06 октября 2020

Девочке нужна срочная операция на сердце

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Вики Максимовой. У четырёхлетней девочки редкий и тяжелейший врождённый порок сердца: корригированная транспозиция магистральных сосудов. Вика с самого рождения постоянно лежит в больницах и принимает огромное количество лекарств. В три года она уже перенесла серьёзную операцию, но теперь требуется ещё одна, по так называемому двойному переключению сосудов - Double-switch. Это одно из сложнейших кардиохирургических вмешательств, но только оно позволит полностью исправить анатомическое строение сердца. Помочь девочке берутся врачи Лейденского университетского медицинского центра в Нидерландах. Там успешно провели уже множество подобных операций. Вот только сумма лечения для родителей Вики неподъёмная - почти три миллиона рублей. И сейчас очень нужна ваша помощь.

Вика обожает учиться и читать книжки – ради этого даже готова пожертвовать играми. Хотя любимые куклы всегда под рукой, на них девочка отрабатывает парикмахерские приёмы, чтобы потом делать причёски маме.

— Вик, а ты кем хочешь стать? Стилистом?

— Тортики готовить. Нравится просто готовить мне.

— Умеешь сама готовить?

— Да, маме помогать. 

От игр и общения девочка быстро устаёт и тогда берётся за карандаши. И вдруг возле кукольного домика неожиданно рисует три сердца – мамино, папино и своё. Оно у Вики болит с самого рождения.

"Мы ждали здоровую девочку. Конечно, для нас было большим шоком... на третий день у нас обнаружили порок сердца", - говорит мама Виктории Надежда Максимова.

Порок крайне редкий и очень тяжёлый - корригированная транспозиция магистральных сосудов. Всю свою маленькую жизнь девочка постоянно лежит в больницах: то в родных Чебоксарах, то в Казани или Москве. Каждый день  принимает множество лекарств, от которых уже отказываются даже ее куклы.

на часто жалуется на боли в сердце и учащённое сердцебиение. Из-за слабого иммунитета и постоянных простуд не ходит в садик и почти не общается с другими детьми. А на груди девочки – огромный шрам: в три года она перенесла тяжёлую операцию на сердце. Но оно все равно не справляется с нагрузкой.

"Вот это бессилие. Тяжело смотреть, как твой ребенок увядает, а ты не можешь ничего сделать", - говорит мама девочки.

Чтобы победить болезнь, Вике необходима сложнейшая кардиохирургическая операция двойного переключения – double-switch. Она позволит исправить анатомическое строение сердца и тогда девочка, наконец, сможет жить полноценно. Помочь ей берутся врачи Лейденского университетского медицинского центра в Нидерландах – там успешно провели множество подобных операций. Но оплатить лечение родители не могут: в семье двое детей, работает только папа. Им удалось собрать часть суммы, необходимо еще почти три миллиона рублей. А ехать нужно как можно быстрее, Вике с каждым днём становится всё хуже, срок работы ее сердца ограничен.

Помочь Вике можно, отправив смс на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами. Она будет списана со счёта. Можно также воспользоваться кредитной картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Вики Максимовой, программа 1090

"Мы верим, что мир не без добрых людей, самостоятельно нам не справиться, просим всех откликнуться на нашу просьбу и оказать помощь, подарить жизнь нашему ребенку", - говорит мама Виктории Евгений Максимов.

В январе Вике исполнится пять лет, и она мечтает впервые отметить день рождения в кругу друзей, наконец, пойти в детский садик, а еще на танцы и пение. Но для этого важно, чтобы как можно больше добрых сердец откликнулось на призыв одного маленького сердечка, которое так мечтает биться в ритме счастья.

Полина Кастрицкая, Николай Карбанов, Алексей Зотов, Георгий Могунов, "ТВ Центр".

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Виктория Максимова
Виктория Максимова
Виктория Максимова
Виктория Максимова
Виктория Максимова
Виктория Максимова
Виктория Максимова
Виктория Максимова
Виктория Максимова
Виктория Максимова
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