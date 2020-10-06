В Москве обсудили изменения в обществе, вызванные COVID-19

Молодежь продемонстрировала приспособляемость к новым формам образования

Как воспринимать сложившуюся сегодня напряженную ситуацию с распространением коронавируса. И возможно ли возвращение режима строгой изоляции. Об этом во вторник шла речь в рамках круглого стола на площадках ТАСС и ВЦИОМ с участием политологов и общественных деятелей, членов дискуссионного клуба "Валдай".

Один из аспектов проблемы - изменения, которые произвела пандемия в российском обществе, как отреагировали на нее различные группы и социальные слои. Так, молодежь с одной стороны продемонстрировала эгоизм и нежелание принимать самоограничения. А с другой стороны, показала гибкость и приспособляемость к новым формам образования. И это дает социологам определенный оптимизм в построении долгосрочных прогнозов.

"Поразительная живучесть российского общества, желание сохранить работу. Производить какие-то усилия, учить и учиться, кстати говоря, тоже проявляется. Мне кажется, мы недооцениваем цепкость, жизнелюбие и старание общества выжить. Может быть, нам стоит, и пересмотр будет отрицательным, пересмотреть свое отношение к российскому обществу, его взаимоотношение с властью, его саморефлексию. Это очень интересные вопросы, более сложные, чем однозначные эсхатологические представления о гибели всего и вся", - рассказал председатель совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

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