Старейший отель-музей в сирийском Алеппо снова принимает гостей

В годы войны он стал приютом для беженцев

В сирийский Алеппо возвращается мирная жизнь. В городе вновь открылись музеи и отель "Барон", в котором останавливались Юрий Гагарин и Валентина Терешкова, работала над книгой Агата Кристи. Здание, которому более ста лет, чудом уцелело во время войны.

Когда в 1911 году семья армянских беженцев Мазлумян основывала свой отель в сирийском Алеппо, вряд ли ее члены задумывались, что пишут одну из страниц истории страны. В этом номере старинного здания Агата Кристи впоследствии писала "Убийством в "Восточном экспрессе". Королева детектива вообще любила работать в арабских странах. Так "Смерть на Ниле" она создавала в Египте. И, кстати, президент этой страны Насер тоже останавливался в отеле "Барон", а король Фейсал I объявил здесь о независимости Сирии. Да и вообще здесь что ни номер, то история.

Гостями здесь были даже первые покорители космоса - Юрий Гагарин и Валентина Терешкова. А еще Томас Лоуренс или Лоуренс Аравийский - британский путешественник и военный, который помог Сирии стать независимой от Османской империи, европейские короли, Рокфеллер и Шарль де Голль. Отель "Барон" просто должен был стать музеем, хранителями которого долгие годы были члены семьи Мазлумян. Внук основателя гостиницы скончался совсем недавно. Но остались люди, которые благодарны этой семье. Во время войны отель приютил десятки беженцев.

"Они дали нам кров, еду, заботу, и не взяли за это ни копейки. Они стали мне второй семьёй. Теперь я отплачиваю добром - помогаю по хозяйству, и никогда не брошу этот отель", - говорит жительница Алеппо Рахда Срур.

С началом гражданской войны в Сирии для отеля "Барон" настали черные дни. Великолепные интерьеры и уникальные номера едва не были уничтожены взрывами бомб и снарядов.

"Здание постоянно трясло от взрывов. Боевики целенаправленно бомбили наш отель, они хотели уничтожить его, как и памятники архитектуры и истории. Они хотели разорвать цепь цивилизации. Падали бомбы, стреляли снайперы, в соседний дом угодили три ракеты, и мой муж все равно сидел снаружи. И говорил, что никогда не закроет двери, это будет означать и конец Сирии. Потому что через эти стены прошла вся история страны", - говорит директор музея отеля Рубина Мазлумян.

Лишь каким-то чудом ни один из сотрудников отеля не пострадал даже в самые страшные для Алеппо дни, когда половина города была в руках боевиков, а другую часть непрерывно обстреливали. Но пока поддерживать уникальный дух этого здания остается непростой задачей. Сейчас из 37 сотрудников музея осталось всего несколько хранителей - самых преданных жителей Алеппо, которые на протяжении многих лет собирали экспонаты. Теперь, признаются, что нужно снова набирать штат, чтобы уникальный в мировом масштабе отель-музей мог продолжать существовать и развиваться. А для начала решили сохранить нетронутыми повреждения здания, которые оставила война. Ведь это тоже еще одна страница непростой истории страны.

Алексей Платонов, Владимир Черных. "ТВ Центр". Алеппо, Сирия.

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