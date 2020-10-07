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Степанакерт вновь оказался под обстрелом

08:29
  • среда
  • 07 октября 2020

Армения и Азербайджан вновь обвиняют друг друга

Минувшей ночью в Степанакерте прогремело нескольких взрывов, сообщает РИА Новости. Звучала сирена воздушной тревоги. Город частично остался без электричества и воды, передает "ТВ Центр".

Минобороны Азербайджана ещё вечером заявил об обстреле со стороны Армении трёх районов за пределами  Карабаха, в одном из них - Евлахском - проходит нефтепровод   "Баку  -  Тбилиси  -  Джейхан". Баку обвинил армянскую сторону в попытке повредить важную магистраль. Данное заявление решительно опровергли в Министерстве обороны Армении.

Обострение конфликта произошло в конце сентября, Баку и Ереван обвиняют друг друга в эскалации. Ранее лидеры России, США и Франции призвали обе стороны прекратить войну и начать переговоры без предварительных условий.

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