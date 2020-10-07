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Трамп разрешил рассекретить данные о его связях с Россией

09:57
  • среда
  • 07 октября 2020

За месяц до выборов

Дональд Трамп разрешил рассекретить все документы по так называемому "русскому досье" о предполагаемых связях с Россией, которые ему приписывают демократы. Как сообщил Fox News, глава Национальной разведки Джон Рэтклифф уже снял гриф "секретно" с материалов, допускающих причастность к этим обвинениям Хиллари Клинтон, передает "ТВ Центр".

По сведениям телеканала, речь идёт о заметках бывшего руководителя ЦРУ Джона Бреннана, из которых следует, что предвыборный штаб соперницы Трампа на выборах 2016 года планировал таким образом отвлечь внимание от скандала вокруг её электронной почты.

Клинтон, будучи главой Госдепа, пользовалась личной электронной почтой, а позже из этого ящика были удалены 30 тысяч писем. Расследование спецпрокурора Мюллера не нашло подтверждения обвинениям о связях Трампа с Москвой.

 

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