В Рязанской области эвакуируют людей из-за взрывов на полигоне

Произошел пожар в хранилище снарядов

В бывшей воинской части в Скопинском районе Рязанской области произошел пожар.

Из-за огня начали взрываться боеприпасы. Жителей ближайшего населенного пункта - села Кузьминка-2 - пришлось оперативно эвакуировать, передает ТАСС. По предварительным данным, пострадавших нет.

Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, загорелось хранилище снарядов. Не исключено, что огонь перекинулся от тлеющей неподалеку травы.

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