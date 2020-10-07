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Появилось видео с места ДТП со школьным автобусом в Дагестане

22:37
  • среда
  • 07 октября 2020

Трое детей и один взрослый находятся в тяжелом состоянии

В Дагестане в крупном ДТП со школьным автобусом погибли три человека и 14, в их числе 10 детей, пострадали. По данным регионального Минздрава, трое учеников и один взрослый находятся в реанимации в крайне тяжёлом состоянии, передает "ТВ Центр".

Трагедия произошла на участке трассы "Кавказ" под Кизляром. Столкнулись КамАЗ,  две фуры, легковой автомобиль и пассажирская ГАЗель, которая везла детей на тренировку. Микроавтобус оказался смят - его придавило большегрузом.

Машины разметало по всей проезжей части, некоторые съехали в кювет. Обстоятельства случившегося устанавливаются. Прокуратура уже начала проверку.

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