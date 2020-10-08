Белорусский телеканал переименовал Украину, Польшу и Литву

Так соседям решили напомнить об общем советском прошлом

Украина, Польша и Литва увидели свой самый страшный сон, очутившись в советском прошлом, с которым они до сих пор ведут бессмысленно-упорную борьбу. Украина стала бывшей Украинской ССР, Литва, соответственно, бывшей советской республикой, ну а Польша, как и было недавно - Польской Народной республикой. Такие названия в титрах появились на государственном телеканале Белоруссии, что вызвало настоящий приступ политической аллергии.

Украинское ТВ ответило дискуссией из серии "да как они могли?" Не все способны принимать советское прошлое как часть своей истории. Казалось бы, парад суверенитетов и муки самоопределения на постсоветском пространстве остались в девяностых.

Ан нет, на той же Украине до сих пор не знают, как обращаться к соседям, называть нас Россия или Московия? Некоторые считают, что Россия вообще попыталась отнять у Украины ее славную многовековую историю и предлагают переименовать саму Украину в Русь

А уж символы советского прошлого - это просто ядерная бомба, заложенная под демократические процессы. Киев бьется с символикой коммунистического тоталитарного режима, других-то проблем и нет. Есть целые таблицы, с которыми нужно сверяться, чтобы не попасть под статью. Так, под запретом серп и молот (по отдельности можно, вместе нельзя), пионерский значок – грозный тоталитарный символ. А уж если где кому померещится профиль Ленина или Дзержинского, запросто можно схлопотать от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В странах Балтии постоянно идет кропотливая работа, что бы еще такое советское запретить или победить. Советского почти не осталось, и вот Латвия решила запретить георгиевскую ленту. Вроде бы и СССР давно нет. Кого победить хотят?

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