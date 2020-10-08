Эрдогану предрекли повторение судьбы Хусейна

США закрыли глаза на участие Турции в карабахском конфликте, чтобы ослабить ее

В эфире программы "События. 25-й час" директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов поделился своим мнением о успешных испытаниях ракеты "Циркон" и роли США в карабахском конфликте.

Об испытаниях ракеты "Циркон"

Мы сейчас погружаемся в новое Средневековье, где мягкая сила, прекраснодушные намерения отходят на второй план, а становится важным сколько дивизий ты можешь выставить и какое у тебя вооружение. В это смысле глупо было бы отказываться от технологического лидерства в области гиперзвукового оружия. Как раз надо на него опираться в переговорах о мироустройстве.

О роли Турции и США в карабахском конфликте

Незадолго до вторжения Саддама Хуссейна в Кувейт у него была встреча с министром обороны Дональдом Рамсфельдом, который призвал действовать, как он считает нужным, пообещал, что США не будут вмешиваться. Но США Саддама обманули и случилась "Буря и в пустыне" и началось переформатирование Ближнего Востока. Сейчас у меня складывается ощущение, что американцы как бы отвернулись в сторону и позволяют Турции втянуться в еще одну прокси-войну. Эрдоган уже сильно вложился в Сирии, Ливию, и надо чтобы он истек кровью, разбрасывался ресурсами, чтобы лира в два раза похудела, чтобы в какой-то момент он покинул власть – по добру или не по добру, – а Турция вернулась как такой бриллиант в натовскую корону, и стала послушным членом альянса, который будет давить на нас. Я думаю, что без американцев, конечно же, не обошлось в этом конфликте.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"