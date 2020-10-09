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В Москве молодая мать пыталась продать младенца за 300 тысяч рублей

13:15
  • пятница
  • 09 октября 2020

Девушка специально приехала в столицу для сделки

В столице правоохранительные органы задержали девушку, которая решила продать свою новорожденную дочь через интернет.

Как сообщили в СК, подозреваемая списалась с потенциальными покупателями и назначила встречу в кафе, где должен был произойти обмен. Однако она не знала, что "сделка" проходит в рамках оперативных мероприятий. Молодая мать получила деньги, написала расписку, отдала ребенка, а после ее тут же задержали.

Преступницей оказалась 25-летняя уроженка Дагестана. Женщина не стала отпираться и рассказала, что специально приехала рожать в Москву для продажи, чтобы как-то прокормить оставшихся на родине троих детей, пишет издание argumenti.ru.

На девушку завели уголовное дело по статье "Продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии". В ближайшее время суд изберет меру пресечения. Жизни новорожденной дочери ничего не угрожает.

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