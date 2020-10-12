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Появилось видео задержания подозреваемых по делу о хищении онкопрепаратов

14:51
  • понедельник
  • 12 октября 2020

Обыски проходили в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге раскрыта преступная группа, члены которой подозреваются в неоднократных хищениях дорогостоящих лекарств для онкобольных. Стоимость украденных препаратов оценивается более чем в 100 миллионов рублей.

Халавен, Эрбитукс, Вектибокс, Митомицин и другие препараты, которые назначают онкологическим больным. Цена каждой упаковки начинается от нескольких десятков тысяч рублей. По версии следствия, все эти препараты похищались из медицинских организаций, куда лекарства закупают в рамках национального проекта "Здравоохранение", то есть за бюджетные деньги. Затем через посредников препараты перепродавали оптом и в розницу. Преступная схема работала в городе как минимум несколько лет. В ней были задействованы десятки человек.

Обыски по этому уголовному делу проходили в Санкт-Петербурге в выходные. Сотрудники полиции экономической безопасности совместно с ФСБ задержали 16 человек, среди них есть представители младшего медицинского персонала самых известных городских больниц.

Обыски прошли как в квартирах, так и в медицинских учреждениях. Городском и областном онкологических диспансерах. Оперативники побывали даже в знаменитом Первом Меде имени академика Павлова - государственном университете федерального подчинения. Для руководства всех клиник происходящее стало шоком, их главврачи ситуацию пока не комментируют.

Анна Морозова, "ТВ Центр", Санкт-Петербург.

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