В консерватории им. Чайковского показали спектакль по мотивам романа Толстого

Это интерпретация "Анны Карениной"

В Большом зале консерватории имени Чайковского состоялась премьера спектакля "Анна Каренина. Та самая страсть". Камерная интерпретация романа Льва Толстого приурочена к 110-летию со дня смерти писателя, передает "ТВ Центр".

В главных ролях - молодые актеры, выпускники Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова. Особую атмосферу спектакля создаёт музыка эпохи барокко. Постановка организована в рамках проекта "Новому веку - новые имена" при поддержке российского фонда культуры и Благотворительного фонда "12".

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