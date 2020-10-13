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На севере Москвы мужчину поймали во время "закладки" наркотиков

15:14
  • вторник
  • 13 октября 2020

Он оказал активное сопротивление

Распространителя героина задержали московские полицейские в момент, когда он делал очередную закладку в Восточном Дегугине. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Злоумышленник оказал активное сопротивление и даже набросился с ножом на оперативников. Позже в его машине обнаружили 7 свертков с неизвестным веществом, еще один был изъят из тайника. Экспертиза установила, что это героин общей массой 440 граммов.

Как выяснили следователи, мужчина регулярно получал крупные партии наркотиков, фасовал их и продавал.

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