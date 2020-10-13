Конфликт в Нагорном Карабахе: перемирие не соблюдается

Стороны обвиняют друг друга

Минская группа по урегулированию нагорно-карабахского конфликта - Россия, Франция и США - призвали лидеров Армении и Азербайджана немедленно выполнить обязательства, взятые сторонами на переговорах в Москве. Баку и Ереван тем временем обвиняют друг друга в нарушении перемирия. А в самой непризнанной республике формируются отряды ополченцев для усиления регулярной армии анклава.

С момента встречи в Москве, на которой Ереван и Баку согласились на время прекратить огонь, прошло уже четыре дня. Однако полноценное перемирие в Нагорном Карабахе до сих пор так и не наступило.

"Перемирие вообще не чувствуется. Вообще не чувствуется. Мы уже не выходим. Мы не поднимаемся к себе домой. Мы остаемся здесь", - говорит жительница Степанакерта Лариса Азерян.

О том, что азербайджанская армия продолжает обстрелы, сообщает и Минобороны Армении. В одном только Степанакерте обнаружили 670 неразорвавшихся снарядов, в основном, турецкого и израильского производства. По-прежнему не спокойно и на линии фронта.

"С утра противник возобновил действия, сопровождаемые активным ракетно-артиллерийским огнем, на южном, северном, северо-восточном и восточном направлениях линии соприкосновения. Враг особенно активен на северо-восточном участке", - говорит официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Эти данные официальный Баку категорически опровергает. Азербайджанская армия полностью соблюдает перемирие, отвечая лишь на провокации и попытки армянских сил организовать прорывы на отдельных направлениях фронта, заявили в Минобороны республики.

"Не соблюдающие режим гуманитарного перемирия, подразделения вооруженных сил Армении, проводя перегруппировку и передислокацию сил, предприняли попытку атаковать небольшими группами позиции Азербайджанской Армии. В подразделениях противника, сопротивление которых сломлено, наблюдаются случаи массового дезертирства. Войска Азербайджанской Армии, соблюдающие режим гуманитарного перемирия, сохраняют оперативное преимущество на всём фронте", - говорится в сообщении.

В качестве доказательств - кадры из поселка Гадрут, куда вошли азербайджанские войска. Тем временем помощник президента Азербайджана вместе с иностранными послами и консулами посетил город Мингячевир, который расположен примерно в 100 километрах от линии фронта. Разрушения - это последствия ракетных ударов армии противника, заявляет Баку, продолжая настаивать на том, что армянские силы должны покинуть Нагорный Карабах. Той же позиции придерживается и Анкара. Правда, тон её заявлений на этот счёт стал несколько мягче.

"Мы считаем призыв международного сообщества к прекращению огня разумным. Никто не хочет войны. Но в дополнение к этому призыву стоит добавить и призыв к Армении уйти с азербайджанской земли", - заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Москва и Анкара находятся в постоянном контакте, подчеркивают в российском МИД. Как и главы оборонных ведомств. Накануне состоялся их телефонный разговор, в ходе которого Сергей Шойгу выразил тревогу по поводу информации о переброске в Нагорный Карабах боевиков из Сирии. Это, разумеется, не способствует прекращению огня, на чём настаивают все члены минской группы ОБСЕ, куда входят Россия, Франция и США.

"Соединенные Штаты призывают Азербайджан и Армению выполнить свои обязательства по прекращению огня в соответствии с договоренностью и прекратить обстрелы гражданских районов, таких как Гянджа и Степанакерт. Мы сожалеем о гибели людей и по-прежнему привержены мирному урегулированию", - заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Нарушение режима прекращения огня неприемлемым назвал и Генсек ООН. Ну а патриарх Московский и всея Руси обратился к главе управления мусульман Кавказа и Католикосу всех армян с призывом сделать все возможное, чтобы остановить кровопролитие.

Александр Панюшкин, Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

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