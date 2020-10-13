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Биологи не нашли опасных веществ в воде на Камчатке

22:40
  • вторник
  • 13 октября 2020

Следов антропогенных загрязнителей также нет

Экологическое происшествие на Камчатке и отмеченные в Авачинском заливе в конце сентября случаи гибели морских животных, вероятнее всего, связаны с сильным цветением водорослей. Эта версия получила дополнительные подтверждения по итогам первых исследований специалистов Русского географического общества, передает "ТВ Центр".

Прибывшая из Москвы команда изучила воду и грунт, провела наблюдения за флорой и фауной. В пользу естественных причин гибели животных говорит то, что она была не одномоментной, а происходила в течение некоторого времени, а также то, что прибрежная экосистема быстро восстановилась.

"Мы не нашли никаких следов антропогенных загрязнителей всеми тремя командами. У нас всё было чистое: как на побережье, так и в реках. Если бы у нас был какой-то разлив удобрений или химикатов, ракетного топлива или чего-то ещё, у нас было много вариантов для проверки, или сейсмическая активность - это всё носило бы, скорее всего, весьма локальный характер. Нет никаких превышений предельно допустимых концентраций химических веществ, нет чего-то сильно опасного для жизни и здоровья, чайки склёвывают вполне себе выброшенные на берег ракушки и каких-то животных", - заявил начальник водолазной группы Беломорской биологической станции МГУ им. Ломоносова Александр Семенов.

Как пояснили биологи, речь может идти о так называемых "красных приливах" - периодах бурного цветения водорослей, активно поглощающих кислород и выделяющих токсичные вещества. Потепление климата и слабые течения в этой точке океана вполне могли вызвать подобный процесс.

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