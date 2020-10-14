Россияне увидели противостояние Марса с Солнцем

Это редкое астрономическое явление

Этой ночью любители звёзд по всему миру могли увидеть яркое астрономическое явление - противостояние Солнца и Марса. В момент сближения небесные тела оказались на противоположных сторонах Земли точно на одной линии, передает "ТВ Центр".

В этот раз зрелище было особенно впечатляющим. Больше всех повезло россиянам. Условия для наблюдения астрономы признали самыми благоприятными за 32 года. С заката и до рассвета Марс находился в 62-х миллионах километров от Земли. Благодаря чему красная планета казалась в три раза ярче, чем самая заметная звезда - Сириус. В бинокль можно было увидеть светящийся красноватый диск, а в телескоп даже рассмотреть поверхность Марса.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"