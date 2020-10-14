Падение такси в Яузу в центре Москвы попало на видео

Водитель погиб

Утром 14 октября такси пробило металлическое ограждение и упало в Яузу на пересечении Полуярославской набережной и Наставнического переулка в столице.

Telegram-канал Mash пишет, что авария произошла около 8:00. Момент ДТП попал на камеру наружного видеонаблюдения.

На месте происшествия работают спасатели и врачи. Машину еще не подняли со дна реки.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на столичный Дептранс, водитель такси погиб. Водолазы извлекли его тело из воды. Информация о пассажирах уточняется.

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