Программу льготной ипотеки под 6,5% продлят до 1 июля 2021 года

Экономика восстанавливается, но "людям еще тяжеловато", заявил Владимир Путин

Президент Владимир Путин предложил премьер-министру Михаилу Мишустину продлить программу льготной ипотеки под 6,5% до 1 июля 2021 года.

"С учетом того, что ситуация у нас складывается непросто, хотя экономика восстанавливается, тем не менее людям еще тяжеловато и отдельным отраслям экономики, в том числе и стройке. Давайте продлим эту льготу хотя бы до середины следующего года, как вы думаете?" - сказал Путин на совещании с членами правительства в среду.

Мишустин в ответ подтвердил, что программа будет продлена до середины следующего года, передает "Интерфакс". Премьер отметил, что программа льготной ипотеки стала одной из самых успешных антикризисных мер.

По его данным, к настоящему времени выдано более 220 тысяч кредитов на 630 миллиардов рублей. На программу приходится более 90% всех выдач на новостройки, заявил Мишустин.

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