Сотрудник МЧС показал видео спасения трех белух в Хабаровском крае

После отлива они оказались на прибрежной отмели

В Хабаровском крае на берегу Охотского моря прошла необычная спасательная операция. В МЧС поступил сигнал о том, что после отлива на прибрежной отмели терпят бедствие белухи.

В беду попали две взрослые особи и один детеныш, который оказался оторван от матери и жалобно кричал, замерзая на ветру. Старшие, пытаясь до него добраться, только бились о камни. Белухи вне моря совершенно беззащитны, на них нападают бродячие собаки и хищные птицы, отмечает "ТВ Центр".

По тревожному сигналу на место прибыл сотрудник Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России Алексей Парамонов. Он перенес детеныша к матери, укрыл попоной, поливал водой и отгонял чаек. Трудиться спасателю пришлось до полуночи. Животные благополучно ушли в море, когда начался отлив.

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