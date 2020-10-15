На Ленинском проспекте продолжается масштабная реконструкция

Что входит в проект и когда же завершится ремонт?

На Ленинском проспекте полным ходом идет масштабная реконструкция. Планы у строителей грандиозные. Это не только сменить асфальт и сделать новые съезды, но еще полностью преобразить близлежащую территорию.

Автобусные остановки под открытым небом, траншеи на газонах, дощатые тротуары, по которым неудобно ни идти, ни ехать. Шестикилометровый участок Ленинского проспекта превратился в одну большую стройплощадку.

Уже месяц на участке от МКАД до улицы Кравченко идет масштабная реконструкция. Магистраль лишилась по одной полосе в каждом направлении. Даже сейчас, когда многие работают удаленно, скорость движения разочаровывает водителей.

"Пробки-то мы потерпим, но как такую красоту менять! В прошлом году меняли бордюры – опять меняют!" – говорят жители.

Строители, правда, утверждают, что было это не год назад, а три. И сейчас как раз закончился гарантийный срок. Профессионалы объясняют: камень износился из-за перепадов температур и антигололедных реагентов, кое-где его повредила коммунальная техника. Гранит же, из которого сделаны новые бордюры, гораздо прочней.

Старые бордюры отшлифуют и замостят ими тротуары. Там нагрузка на камень значительно меньше, поэтому он прослужит ещё не один год, обещают благоустроители. По такому же принципу здесь поменяют иллюминацию.

На этом участке Ленинского проспекта заменят все опоры освещения. Впрочем, действующие город не отправит на металлолом. Их можно будет установить во дворах или рекреационных зонах. Но сначала – обязательная техническая экспертиза, ведь этим столбам уже полвека.

Ленинский избавится от троллейбусных проводов и получит свежий асфальт. Преобразится и территория вокруг. Новые съезды с проспекта во дворы, автобусные остановки, газоны, тротуары и зоны отдыха для пешеходов.

Впрочем, даже когда работы закончат здесь, бутылочное горлышко останется в районе улицы Удальцова. Там строят станцию Большой кольцевой линии. Но доставленные неудобства жителям компенсирует метро в шаговой доступности. А вот реконструкцию проспекта, возможно, продлят до Садового кольца.

Иван Колесников, "ТВ Центр".

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