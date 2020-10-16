Врачи указали на важность ранней диагностики рака груди

С этим заболеванием успешно борются врачи Боткинской больницы

Октябрь - месяц, когда весь мир говорит о борьбе с раком груди. В московской Боткинской больнице врачи каждый день сражаются с этой коварной опухолью. В арсенале специалистов - органосохранные операции, лучевая и лекарственная терапия. Но часто успех лечения зависит от стадии заболевания.

Каждую осень Надежда Башмакова с мужем и друзьями уезжала за границу - на курорты с термальными источниками, чтобы подлечить, как она говорит, свои косточки. Но по иронии судьбы в этот раз все вышло не по плану. Из-за пандемии решили не выезжать из страны. И как оказалось - это спасло Надежде жизнь.

"Для того, чтобы поехать в Сочи в санаторий, мы купили с друзьями путевки, билеты. Нужна была санаторно-курортная карта. Без этого санатории наши не принимают. Ну и в результате получилось, что на маммографии у меня - первое что обнаружили. А потом мне позвонили из Боткина", - рассказала Надежда Башмакова.

Коварство начальной стадии рака груди в том, что женщина не чувствует никаких изменений. Поэтому врачи и рекомендуют обследоваться каждый год. Надежда Башмакова же последний раз у маммолога была 7 лет назад.

Поездку пришлось отменить. Но зато сейчас самое страшное уже позади. В Боткинской больнице Надежде провели органосохраняющую операцию.

"Резекция подразумевает под собой удаление части ткани молочной железы вместе с опухолью. И далее производится замещение тканей собственной тканью для того, чтобы создать форму изначальную молочной железы, для того чтобы пациентка чувствовала себя уверенно после выписки", - отметила хирург-онколог Больницы им. Боткина Анна Сухотько.

Щадяще во время операции относятся и к лимфатическим узлам. Сначала исследуют сторожевой лимфоузел - тот, в который первым осуществляется отток лимфы от опухоли, а значит, он первый поражается метастазами. А потом уже принимают решение - какие узлы оставить, ведь они необходимы организму для нормальной работы.

После операции предстоит дальнейшее лечение. Его будут обсуждать на консилиуме с химиотерапевтом и радиологом.

"Рак и, в частности, рак молочной железы - это все-таки не приговор. Чем мы раньше можем диагностировать заболевание, тем мы (с большей долей вероятности - прим. ред.) можем добиться практически полного выздоровления", - рассказал заместитель главного врача по онкологии больницы им. Боткина Дмитрий Греков.

Но, тем не менее, врачи говорят, что рак груди на пятом месте в списке причин смерти у женщин. Возможно, именно потому, что многие пропускают первую стадию заболевания и вовремя не делают ежегодный скрининг.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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