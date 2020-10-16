Громкая премьера и тайны Сокольников: как с пользой провести выходные

Интересные события пройдут и онлайн

В эти выходные в Москве подготовили для горожан много необычного. Впрочем, кто решит остаться дома, не проиграет.

Этой премьеры в России ждали без малого 35 лет. Запрещенный в СССР мюзикл "Шахматы", снискавший славу сложнейшей из постановок музыкального театра, в эти выходные стартует в Московском дворце молодёжи. Композиции, написанные участниками знаменитой шведской четверки ABBA - Бенни Андерссоном и Бьерном Ульвеусом - давно стали хитами. За постановку российской версии мюзикла взялся Евгений Писарев.

Великие гроссмейстеры Карпов, Спасский, Корчной и их близкие - прототипы главных персонажей. Кастинг актеров длился два года.

Ещё одна громкая премьера недели - ретроспективая выставка к 100-летию Павла Леонова. Мастера-самоучку из села Меховицы в Ивановской области ставят в один ряд с мировыми мастерами примитивизма. Тогда как при жизни художника его творчество долго не признавали. Он скитался по стране и брался за любую работу, чтобы не попасть под суд за тунеядство.

Всех желающих приобщиться к культурному досугу на свежем воздухе в октябре по-прежнему ждут на тематические прогулки по московским паркам. В это воскресенье можно будет послушать истории Сокольников.

А полюбившийся москвичам проект "Спортивные выходные" в парках, организованный столичным Департаментом спорта совместно с центрами Госуслуг, перемещается в онлайн пространство.

Тренироваться с онлайн-наставником можно, как и прежде, на улице, не забывая о правилах безопасности. Меры предосторожности во время outdoor-тренировок соблюдать в принципе несложно: нужно избегать мест скопления людей, использовать по возможности собственный инвентарь, а также пока отказаться от длительных интенсивных нагрузок, ведь они, хоть и на время, снижают иммунитет

А телеканал "ТВ Центр" в эти выходные приглашает с головой погрузиться в сельский детектив. Раскрыть таинственный способ убийства девушки и узнать, кто поставил ловушку для мертвеца, предстоит женщине-сыщику. А в это воскресенье узнаем, чем может закончиться поход в театр без маски.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".

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