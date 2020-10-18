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Как пандемия изменила правила этикета

15:46
  • воскресенье
  • 18 октября 2020

Люди стали общаться по-новому

Антикоронавирусные правила, с которыми уже полгода живёт практически весь мир, настолько глубоко внедрились в жизнь людей, что внесли изменения даже в такую консервативную сферу как светский этикет. Он оттачивался веками, позволяя избегать неловких ситуаций и демонстрировать взаимное уважение.

За новыми практиками поспевают не все. Как в приличном обществе теперь принято здороваться? В каких отношениях должны состоять люди, чтобы позволить себе общение без маски? Всё это уже стало темой для множества мемов и шуток.

Елена Макарова о быстро меняющихся нормах и отношении к ним (смотрите видео).

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