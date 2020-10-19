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Новый антирекорд: за сутки коронавирус в России выявлен у 15982 человек

10:47
  • понедельник
  • 19 октября 2020

Скончались 179 человек

За минувшие сутки в России выявили еще 15982 случая коронавируса. Как сообщили в федеральном оперативном штабе, в Москве подтверждено 5376 случаев заражения коронавирусом. В Подмосковье заболели еще 466 человек.

Вылечились от коронавируса 5328 пациентов, в том числе в Москве – 1767. Скончались 179 заразившихся, из них 51 – в столице.

Всего с начала пандемии в России выявлено 1415316 случаев заражения коронавирусом. Скончались 24366 человек. Выздоровели 1075904 пациентов.

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