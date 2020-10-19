Столкновения в Чехии и огромные штрафы в Италии: Европа переживает вторую волну ковида

Количество заболевших в Старом Свете растет

Число заболевших коронавирусом в мире вплотную приблизилось к отметке в 40 миллионов человек. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Несмотря на тревожные показатели, в чешской столице на митинг против ограничений вышли несколько сотен человек. Массовая акция в центре Праги быстро переросла в беспорядки и столкновения с полицией, в которых приняли активное участие болельщики футбольных и хоккейных команд. Девять человек пострадали, 16 задержаны. У них изъяты петарды, кастеты, телескопические дубинки и огнестрельное оружие.

В Европе резкий рост заболеваемости коронавирусом отмечен также в Хорватии и Венгрии. С сегодняшнего дня обязательное ношение масок в общественных местах вводится в Швейцарии. Первые штрафы за нарушение масочного режима размером в 400 евро уже выписали в Италии. Рекордные показатели заболеваемости зафиксированы сразу в семи американских штатах.

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