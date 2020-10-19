Сразу шесть машин улетели в кювет на кубке России по ралли (видео)

Водители не справились с управлением

Один поворот - минус шесть машин. Финал кубка России по ралли в Псковской области отметился массовой аварией на одном из трудных участков. Машины срывались в кювет, налетая друг на друга.

Один из водителей, казалось бы, успешно вошел в поворот, но не сумел справиться с заносом и в итоге тоже оказался в западне. А вслед за ним за пределы трассы вылетел и автомобиль безопасности. Видео инцидента публикует "ТВ Центр".

Пострадавших в этой истории нет, но командам пришлось сойти с дистанции. Соревнования проходили два дня. За это время участники заезда преодолели более 200 километров пути.

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