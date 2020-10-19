В ВМФ провели модернизацию спасательных глубоководных аппаратов

Мини-субмарину АС 28 типа "Приз" отправят обратно в Севастополь

На Черноморский флот отправляют спасательный глубоководный аппарат типа "Приз". Он прошёл модернизацию в Санкт-Петербурге. Судоремонтники заменили все устаревшие детали и поставили дополнительное современное оборудование.

Экипаж военной мини-субмарины АС 28 проверяет, как ведут себя все системы, клапаны и приборы после ремонта и модернизации. Момент ответственный - вскоре предстоит работать на серьёзных морских глубинах, а некоторое оборудование совсем новое, нужно привыкнуть.

Это аварийно-спасательный аппарат, предназначенный для эвакуации морских экипажей с терпящих бедствие кораблей и подводных лодок. Может работать на глубине до 1000 метров. С помощью гидронавигационных систем экипаж находит субмарину под водой, выполняет стыковку и эвакуирует людей на берег.

Несмотря на очень стесненную обстановку, здесь нет ни одного лишнего квадратного сантиметра пространства. Этот глубоководный аппарат способен забрать на борт до 20 членов экипажа с аварийной подводной лодки.

Такие бело-оранжевые спасатели есть на всех флотах страны. Они всегда должны быть в идеальном состоянии — ведь от этого зависят десятки жизней. Поэтому каждый аппарат регулярно проходит модернизацию. Мини-субмарину АС 28 типа "Приз" доставили в Санкт-Петербург с Черноморского флота. Все работы завершены, в понедельник — отправление обратно в Севастополь, по железной дороге, к местам несения боевой службы. Уже в порту приписки его останется только заново покрасить.

Этот аппарат - АС 36, типа "Бестер", с Северного флота - еще в заводском эллинге. Он более миниатюрный, но зато его можно погрузить в самолет. С корпуса полностью снята краска, вместе с грунтовкой, чтобы проверить целостность обшивки. Все системы разобраны и собраны заново, рулевой винт начищен до состояния нового. Как работают судоремонтники, командир корабля проверяет лично. Ни у кого нет права на ошибку. Вот тот самый стыковочный отсек, через который в спасательный аппарат попадают моряки из подводной лодки. Металлический кант, который будет примыкать к корпусу субмарины после откачки давления должен быть безукоризненно ровным, иначе — опасность разгерметизации.

После модернизации каждый аварийно-спасательный аппарат оснащается дополнительным современным оборудованием. Из несекретного — на этот установят обновленные системы жизнеобеспечения и еще больше телевизионных камер, чтобы уже на подходе к аварийному кораблю экипаж аппарата мог оценить ситуацию по мониторам. "Бестер" вернется из Санкт-Петербурга в порт приписки в 2021 году.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев. Северо-западное бюро "ТВ Центра". Санкт-Петербург.

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