Лавров призвал не нагнетать напряжение вокруг Нагорного Карабаха

Будет разработан международный механизм

Совместные усилия по примирению сторон в Нагорном Карабахе обсудили Сергей Лавров и генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Глава российского МИД сообщил: уже в ближайшее время будет согласован международный механизм контроля за соблюдением режима прекращения огня. Он разрабатывается в российском Минобороны совместно с представителями Армении и Азербайджана. В Москве рассчитывают, что это станет важнейшим шагом к установлению прочного перемирия.

"Убеждены, что сейчас самое главное и, наверное, это не требует больших усилий, немедленно прекратить нагнетать конфронтационную риторику – как между сторонами, так и по линии ответственных международных игроков. Следующий необходимый шаг – это остановка боевых действий, прекращение ударов по гражданским объектам. После встречи в Москве надежды наши не оправдались: боевые действия продолжались, продолжались удары по гражданской инфраструктуре, по населённым пунктам. Это неприемлемо", - заявил Сергей Лавров.

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