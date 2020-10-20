Стоит ли бояться астероида, который пролетит рядом с Землей за день до выборов в США

Вероятность, что 2018VP1 войдет в атмосферу, составляет менее полупроцента

Ровно через две недели ждите астероид размером с холодильник. Космическое тело летит к Земле со скоростью 40 тысяч километров в час. На голову, может и не упадет, но чиркнет по поверхности нашей планеты прямо накануне американских выборов 2 ноября.

Американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон в своем инстаграме взвесил шансы – насколько велик риск апокалипсиса? Собрал почти 53 тысячи лайков и немало тревожных комментариев. В предвыборной горячке соцсети и комментаторы раздули тревожную новость до вселенского масштаба.

Астероид, 2018VP1 размером около двух метров обнаружили в ноябре 2018 года. Не самый большой холодильник, но к земле действительно, приближается быстро. Относится он к так называемой группе "Аполлонов", астероидов, пересекающих орбиту Земли.

Для сравнения – легендарный Чебаркульский, он же Челябинский метеорит, был размером около 20 метров. Разрушившись в земной атмосфере, он усеял землю осколками, самый большой из которых весил более полутонны.

Вероятность того, что астероид 2018VP1 войдет в атмосферу Земли, составляет менее полупроцента. Но ведь перед выборами президента США даже доли процента имеют значение.

Астрофизик Нил Деграсс Тайсон в инстаграме справедливо отметил, если конец света наступит в 2020 году, это произойдёт не по вине Вселенной, отмечает "ТВ Центр". Не все заметили эту ироничную ремарку. Так что в действительности все не так, как на самом деле.

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