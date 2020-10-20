Двое жителей Ногинска ограбили квартиру на 8 миллионов рублей

Преступников задержали

В Щёлкове полицейские задержали двоих подозреваемых, похитивших из квартиры имущество на 8 миллионов рублей. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Злоумышленники действовали осторожно: сначала повредили замок входной двери и, убедившись, что их никто не заметил, проникли в жилое помещение. Они вынесли из дома валюту, ювелирные украшения и радиотехнику. Нашли преступников благодаря камерам видеонаблюдения.

Злоумышленниками оказались жители Ногинска, неоднократно судимые. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

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